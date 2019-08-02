Трое злоумышленников похищали с полок торговых залов в магазинах продукты...

«Оперуполномоченные ОМВД России по району Щукино задержали трёх подозреваемых кражах из магазинов», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции с сообщением обратилась директор сетевого супермаркета, расположенного на улице Маршала Рыбалко. Как рассказала заявительница, просмотрев камеры видеонаблюдения, она увидела, что неизвестные мужчина и женщина похитили с полок торгового зала магазина продукты. На выходе из магазина мужчина обменял полный рюкзак у третьего сообщника на пустой и вернулся обратно в магазин для повторного хищения. Материальный ущерб составил более 10 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали троих подозреваемых. Ими оказались 24-летний мужчина и 26 – летняя женщина, являющиеся уроженцами других регионов России, а также их 23 – летний сообщник, приезжий из ближнего зарубежья.В настоящее время установлена причастность подозреваемых к совершению аналогичного эпизода противоправной деятельности на территории округа.Следственным отделом ОМВД России по району Щукино возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56