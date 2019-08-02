Руководитель украинского президентского офиса Андрей Богдан не уходил в отставку. Об этом заявил заместитель чиновника - Руслан Рябошапка. Ранее СМИ сообщили, что глава офиса уволился, и опубликовали фото заявления об отставке, которое якобы написал Богдан.

Руководитель украинского президентского офиса Андрей Богдан не уходил в отставку. Об этом заявил заместитель чиновника — Руслан Рябошапка. Ранее некоторые СМИ сообщили, что глава офиса уволился, и опубликовали фото заявления об отставке, которое якобы написал Богдан.Журналисты связали уход чиновника с неким ультиматумом со стороны США, сообщает телеканал "Россия 24". Владимир Зеленский 21 мая назначил Богдана главой президентского офиса. С тех пор на сайте украинского лидера дважды появлялись петиции с требованием уволить чиновника. Обе они набрали необходимое для рассмотрения количество подписей.