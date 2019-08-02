Злоумышленник подбежал к девушке и, повалив на землю, стал угрожать предметом, похожим на нож...

Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения.Через службу «02» в полицию обратилась 22-летняя москвичка. Потерпевшая сообщила о совершенном в отношении нее разбойном нападении на проспекте Андропова.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Автозаводской улице был задержан подозреваемый. Им оказался неработающий 40-летний приезжий.Установлено, что ночью к заявительнице подбежал незнакомец и, повалив на землю, стал угрожать предметом, похожим на нож, и требовать отдать личные вещи. Завладев мобильным телефоном и денежными средствами, мужчина скрылся.В настоящее время часть похищенного изъята.Следствием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22