Установлено, что злоумышленник проникал в квартиры потерпевших через незапертые двери...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в кражах из квартир.В полицию с заявлением о краже обратился 61-летний мужчина. Он рассказал, что утром обнаружил, что дверь его квартиры на Литовском бульваре открыта, а из прихожей пропала сумка с деньгами и ювелирными украшениями. Материальный ущерб составил более 230 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Новоясеневском проспекте задержали подозреваемого. Им оказался безработный 29-летний приезжий.Кроме того, установлена причастность задержанного к ранее совершенному аналогичному правонарушению. Так, подозреваемый, воспользовавшись незапертой дверью, проник в квартиру 61-летней москвички, расположенную на улице Вавилова. Мужчина похитил ключи от автомобиля «КИА Пиканто», после чего и само транспортное средство, припаркованное возле подъезда. Ущерб составил 900 тысяч рублей.Следствием ОМВД России по району Ясенево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56