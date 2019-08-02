Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества посоветовали тем, кто желает обезопасить свои компьютеры и смартфоны от хакеров, заклеивать камеры и микрофоны на то время, когда они не используются.

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества посоветовали тем, кто желает обезопасить свои компьютеры и смартфоны от хакеров, заклеивать камеры и микрофоны на то время, когда они не используются. Для этого вполне подойдут скотч или изолента. Также на любых гаджетах должно быть установлено антивирусное программное обеспечение."Вынуждены констатировать, что, действительно, заклейка камеры и микрофона это уже не паранойя, а одно из правил "цифровой гигиены", — пояснил ТАСС заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.В свою очередь руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман напомнил, что программки-шпионы давно научились не только копировать документы и перехватывать сообщения, но и включать на устройствах камеры и микрофоны.Также специалисты рекомендуют по возможности ограничивать всевозможным мобильным приложениям доступ к микрофону, камере, фотогалерее и геолокации.