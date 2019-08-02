Знаменитость похвасталась успехами в борьбе за стройность. Меж тем поклонники Виктории Бони считают, что ей надо поправиться.

Знаменитость похвасталасьуспехами в борьбе за стройность. Меж тем поклонники Виктории Бони считают, чтоей надо поправиться.Светская львица тщательно следит за своим внешним видом. Вжизни знаменитости нет места вредным привычкам, зато есть правильное питание ипостоянные занятия спортом.По словам Виктории Бони, любопытные поклонники часто спрашиваютее о весе. Светская львица решила наконец раскрыть тайну и записала видео изтренажерного зала. Ролик звезда опубликовала в Stories своего Instagram.В кадре Виктория Боня встает на весы. После она показаларезультат взвешивания. Знаменитость явно довольна итогами проделанной работы."Худею не по дням, а по часам. 53 – все не так уж плохо", –сообщила Виктория Боня.Интернет-обыватели похвалили знаменитость за упорство вдостижении цели. Многие восхитились ее красотой. Однако нашлись и те, кто считает, что в погонеза идеалом слишком уж увлеклась. Светскую львицу распекли зачрезмерную, по мнению завистников, худобу. Недоброжелатели отметили, что раньшеВиктория выглядела лучше."Худенькая очень, надо поправиться", "Виктория, почему таксильно похудели?", "Вы хорошая, но худоба вам не идет", – цитирует подписчиков