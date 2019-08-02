Новость о том, что у Алены Кравец искусственная грудь, прогремела как гром среди ясного неба. Она ведь всегда говорила, что выступает за естественность, а оказалось, носит в себе имплантаты.

Новость о том, что у Алены Кравец искусственная грудь, прогремела как гром среди ясного неба. Она ведь всегда говорила, что выступает за естественность, а оказалось, носит в себе имплантаты."Мой любимый мужчина всегда был категорически против того, чтобы я переделывала грудь, – расплакалась Алена в интервью "Дни.ру". – Его все устраивало, он говорил, что у меня красивая правильная соблазнительная форма,похожие на две спелые клубнички алые чувственные соски. Он просил, чтобы я не уродовала себя. Но я не не послушалась – хотела стать еще прекраснее и желаннее. И теперь вот расплачиваюсь".Кравец призналась, что в погоне за совершенством она слишком увлеклась. "У меня была очень красивая грудь, а я почему-то решила, что нет предела совершенству и перекроила ее, – говорит Алена. – Любимый отказался финансировать мою авантюру с грудью, устроил мне скандал, но я все равно поставила себе имплантаты, пошла наперекор. Я же упрямая и своевольная! И теперь жалею".Тогда, конечно, отдавая хирургу в швейцарской клинике 20 тысяч франков, Алена и подумать не могла, каким кошмар обернется все через пять лет. Теперь же Американское Управление по надзору за качеством медикаментов провело исследование и сообщило, что у 500 женщин после операции по моделированию груди при помощи имплантов Biocell компании Allergan выявили онкологию, еще 12 скончались."Я боюсь ампутации груди, поэтому срочно обратилась к врачу, сделала УЗИ, провела маммографию""Врачи пока ничего конкретного не говорят, твердят, что надо провести дополнительные исследования и сдать анализы. Даже не знаю, что и думать. Сна нет – в голову лезут тревожные мысли". От тяжелый мыслей она временно убежала на курорт – передохнуть и собраться с духом", – размазывает слезы Кравец.