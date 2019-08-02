Фигуристка Анастасия Губанова сделала резкое заявление в прямом эфире на своей странице в Instagram. Она считает, что Алина Загитова не заслужила золотую медаль Олимпиады-2018.

Фигуристка Анастасия Губанова сделала резкое заявление в прямомэфире на своей странице в Instagram. Она считает, что Алина Загитова не заслужила золотую медаль Олимпиады-2018.По мнению потенциальной соперницы спортсменки, победу должна былаодержать Евгения Медведева, занявшая второе место. Губанова заявила,что Алина Загитова слишком молода для такой награды и, образно говоря, вцепилась ей в горло своим критическим замечанием."У Алины же был только первый сезон. Она ведь еще маленькая,ребенок. Я считаю, что она пока не заслужила золотую медаль", – цитирует фигуристку"Р-Спорт". При этом она подчеркнула, что лично против Алины Загитовой ничего неимеет.Кроме того, девушка удивилась прогрессу спортсменки в олимпийскийсезон. Анастасия Губанова отметила, что обыгрывала Алину Загитову "на раз-два",а затем она резко выстрелила. "Может, стала больше работать, а может, и химия",– предположила россиянка.Напомним, 16-летняя Анастасия Губанова завоевалавторое место на юниорском Гран-при в 2017 году. На взрослом чемпионате России прошлогогода она стала лишь шестой.стала олимпийской чемпионкой в 15 лет. Она выиграласоревнования в женском одиночном катании в первом взрослом сезоне. Евгения Медведеваже, на тот момент уже являвшаяся двукратной чемпионкой мира, на Олимпиаде вПхенчхане стала серебряной медалисткой. и Евгении Медведевой нередко приписывают вражду из-за соперничества на льду, но фигуристки это единогласно отрицают.