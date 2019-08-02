Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян (69%) согласны с жесткими действиями властей в ситуации несанкционированного митинга.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян (69%) согласны с жесткими действиями властей в ситуации несанкционированного митинга, передает РИА Новости.Так, 61% ответили москвичей ответили "скорее согласен", что в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, 26% — "скорее не согласен", а 13% затруднились ответить.Как сообщалось, 27 июля возле здания мэрии прошел не согласованный с властями Москвы митинг. За различные правонарушения были задержаны 1074 человека.