Экс-полузащитник каталонской Барселоны бразилец Малком, перешедший в санкт-петербургский Зенит, поблагодарил клуб за прием, а также объяснил, почему решил перейти именно в стан сине-бело-голубых.

Экс-полузащитник каталонской "Барселоны" бразилец Малком, перешедший в санкт-петербургский "Зенит", поблагодарил клуб за прием, а также объяснил, почему решил перейти именно в стан сине-бело-голубых."Спасибо за прием. Видел, как здесь много туристов, а так бывает только в лучших городах мира. Хочу, чтобы у меня все получилось в Петербурге, хочу проявить себя и показать все, на что способен", – цитирует полузащитника официальный сайт клуба.Также 22-летний футболист ответил на вопрос о причинах его перехода в команду Сергея Семака. "Переход произошел очень быстро. К тому же "Зенит" – это большой и известный в Европе клуб", – заявил Малком.Напомним, что 2 августа "Зенит" официально объявил о подписании контракта с экс-игроком "Барселоны". Сумма трансфера составила 40 миллионов евро.