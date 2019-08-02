Я, будучи в алкогольном опьянении, вышел из себя. Она сказала то, что я ничего не могу, то, что я - лох, - обидчивый мужчина восемь раз ударил жительницу Петербурга ножом, после чего выбросил орудие преступления в кусты и скрылся.

Следственный комитет обнародовал кадры допроса мужчины, обвиняемого в убийстве жительницы Санкт-Петербурга. Задержанный рассказал о мотивах преступления. По его словам, женщина нанесла ему "слишком сильное оскорбление"."Я, будучи в алкогольном опьянении, вышел из себя. Она сказала то, что я ничего не могу, то, что я — лох", — рассказал он.Напомним, что вечером 21 июля на Пулковской улице в Санкт-Петербурге было обнаружено тело женщины. Полицейские задержали уроженца Киргизии, которого заподозрили в убийстве, однако вскоре правоохранителями были получены данные о том, что указанное преступление совершил петербуржец 1990 года рождения, ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств – новый подозреваемый был задержан уже 31 июля.Им оказался Алексей Волнянко, уже признавший свою вину в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. В ходе совместного распития алкогольных напитков мужчина восемь раз ударил жертву ножом в спину и лицо, после чего выбросил орудие преступления и скрылся.