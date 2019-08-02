Звезды шоу Дом-2 отреагировали на новость о скорой свадьбе телеведущей и режиссера. Некоторые не верят в искренность чувств и чистоту помыслов Константина Богомолова и Ксении Собчак.

Звезды шоу "Дом-2" отреагировали на новость о скорой свадьбетелеведущей и режиссера. Некоторые не верят в искренность чувств и чистотупомыслов Константина Богомолова и Ксении Собчак.Например, экс-участник телестройки, Рустам Солнцевсомневается, что в отношениях этой пары есть хотя бы намек на любовь. АльянсСобчак и Богомолова – это холодный расчет."Мне кажется, что Богомолов – темная лошадка, и он себя ещепроявит. Знакомство с Собчак дало ему известность, вход в богемскую тусовку, онк 44 годам стал художественным руководителем театра на Малой Бронной. И онподсел на "хайп", это же своего рода наркотик: если ощутил кайф, хочется всебольше. Сомневаюсь в чувствах этого человека к Собчак. Скорее, она для него —выгодная партия", – рассудил Рустам Солнцев.Бывший житель шоу "Дом-2" считает, что Константин Ксении непара. Телеведущая любит сильных мужчин, а режиссер не из этой оперы. Он скороей надоест, эти отношения обречены. "Любить других Собчак не умеет. Она любит только себя", – говорит шоумен.С Рустамом Солнцевым не согласен Степан Меньщиков. Бывший участникреалити-шоу считает Богомолова достойным мужчиной уже потому, что Собчакобратила на него внимание. Шоумен подчеркнул, что готов стать ведущем насвадьбе Ксении и Константина.Еще одна звездателестройки – Ольга Николаева, более известная как Солнце, верит влюбовь теледивы и режиссера. По словам экс-участницы шоу "Дом-2", ради новоговозлюбленного ушла от мужа Максима Виторгана, остаться с которымей было бы выгоднее."Но Ксения – сильная женщина, которая может себе позволить неидти на поводу у общественности, а идти на поводу у чувств. И знаете, штамп впаспорте – ничего не значит. Даже если свадьбы не будет, я желаю им счастья!" -цитирует Ольгу Солнце .Напомним, сегодня, 2 августа, СМИ сообщили о том, чтотелеведущая и режиссер Константин Богомолов собираются узаконитьотношения. Церемония состоится 13 сентября.