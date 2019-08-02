Звезды шоу Дом-2 отреагировали на новость о скорой свадьбе
телеведущей и режиссера. Некоторые не верят в искренность чувств и чистоту
помыслов Константина Богомолова и Ксении Собчак.
Звезды шоу "Дом-2" отреагировали на новость о скорой свадьбе
телеведущей и режиссера. Некоторые не верят в искренность чувств и чистоту
помыслов Константина Богомолова и Ксении Собчак.
Например, экс-участник телестройки, Рустам Солнцев
сомневается, что в отношениях этой пары есть хотя бы намек на любовь. Альянс
Собчак и Богомолова – это холодный расчет.
"Мне кажется, что Богомолов – темная лошадка, и он себя еще
проявит. Знакомство с Собчак дало ему известность, вход в богемскую тусовку, он
к 44 годам стал художественным руководителем театра на Малой Бронной. И он
подсел на "хайп", это же своего рода наркотик: если ощутил кайф, хочется все
больше. Сомневаюсь в чувствах этого человека к Собчак. Скорее, она для него —
выгодная партия", – рассудил Рустам Солнцев.
Бывший житель шоу "Дом-2" считает, что Константин Ксении не
пара. Телеведущая любит сильных мужчин, а режиссер не из этой оперы. Он скоро
ей надоест, эти отношения обречены. "Любить других Собчак не умеет. Она любит только себя", – говорит шоумен.
С Рустамом Солнцевым не согласен Степан Меньщиков. Бывший участник
реалити-шоу считает Богомолова достойным мужчиной уже потому, что Собчак
обратила на него внимание. Шоумен подчеркнул, что готов стать ведущем на
свадьбе Ксении и Константина.
Еще одна звезда
телестройки – Ольга Николаева, более известная как Солнце, верит в
любовь теледивы и режиссера. По словам экс-участницы шоу "Дом-2", ради нового
возлюбленного ушла от мужа Максима Виторгана, остаться с которым
ей было бы выгоднее.
"Но Ксения – сильная женщина, которая может себе позволить не
идти на поводу у общественности, а идти на поводу у чувств. И знаете, штамп в
паспорте – ничего не значит. Даже если свадьбы не будет, я желаю им счастья!" -
цитирует Ольгу Солнце .
Напомним, сегодня, 2 августа, СМИ сообщили о том, что
телеведущая и режиссер Константин Богомолов собираются узаконить
отношения. Церемония состоится 13 сентября.