Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко дал рекомендации москвичам о том, что делать, если в жилище обнаруживаются клопы. По его словам, нужно не паниковать, а бороться с насекомыми при помощи коммерческих служб дезинфектологии.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко дал рекомендации москвичам по поводу того, что делать, если в жилище обнаруживаются клопы. По его словам, нужно не паниковать, а бороться с насекомыми при помощи коммерческих служб дезинфектологии.Ранее сообщалось, что в Москве зафиксировали появление тропических постельных клопов. Крупные особи могут достигать размера в спичечную головку. Появиться насекомые могут не только в антисанитарных условиях. Для поражения им достаточно попасть хотя бы в одну квартиру, после чего клопы смогут мигрировать по трубам, а также полостях в стенах и под обоями.Геннадий Онищенко отметил, что быть покусанными клопами — не самое приятное удовольствие в жизни. По словам бывшего главного санитарного врача России, современные возможности дезинфектологии позволяют эту проблему успешно регулировать. Онищенко рассказал, что если москвичи заметили, что у них каким-то образом во время сна появляется дискомфорт и якобы кто-то кусает их, а на теле появляются следы в виде чуть кровоточащих ранок, то люди могут самостоятельно провести соответствующую обработку постельных принадлежностей. Также Онищенко порекомендовал вызвать службы дезинфектологов, которые на платной основе смогут обработать квартиру. "И не нужно паниковать и делать из этого супертрагедию", — отметил бывший главный санитарный врач.Геннадий Онищенко также рассказал, что клопы могут переносить инфекционные заболевания, однако опасность этого не сильно велика. Например, заразиться гепатитом B или C в доме можно только в одном случае — если кто-то из членов семьи является носителем заболевания. "Покусает клоп его, потом покусает другого". Но при этом Онищенко отметил, что передача быстрее реализуется в естественных условиях, поскольку гепатит B относится к половым инфекциям.