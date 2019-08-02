Артистка отправилась на курорт без мужа. Кристина Асмус улетела на Мальдивы.

Артистка отправилась на курорт без мужа. Кристина Асмус улетела на Мальдивы.В своем Instagram избранница Гарика Харламова опубликоваласвежее фото с пятилетней дочерью Анастасией. Артистка и ее наследница милоулыбаются.Ниже Кристина Асмус написала, что они уже на полпути крайскому отдыху. Знаменитость и ее дочь проведут две недели на Мальдивах.Отметим, что глава семейства – артист Гарик Харламов – осталсяв России. Ранее артистка жаловалась на плотный рабочий график супруга , мол, в этом годусовместный отдых организовать не удастся. Пока юморист трудится сразу в двухпроектах Кристина Асмус устроила каникулы себе и дочке."В этом году полноценного семейного отпуска у нас неполучится 🏝 У Гарика большой сериал и фильм. Съемки идутпрямо сейчас и в нескольких городах 🎬 Мои плотнейшие съемки(в двух фильмах и тоже в нескольких городах) начнутся с сентября, но сейчастоже насыщенка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –Прим. ред.)", – писала ранее в микроблоге.Артистка и ее наследница получили множество комплиментов всвой адрес. "Красавицы💯👍", "Какие вы феечки красиивые😍", "Маминаи папина радость!!!!!! Вторая должна быть еще одна дочка по-любому......!!!!😍😍😍😍😍😍😍😍", – пишут поклонники .