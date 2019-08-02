Артистка отправилась на курорт без мужа. Кристина Асмус улетела на Мальдивы.
Артистка отправилась на курорт без мужа. Кристина Асмус улетела на Мальдивы.
В своем Instagram избранница Гарика Харламова опубликовала
свежее фото с пятилетней дочерью Анастасией. Артистка и ее наследница мило
улыбаются.
Ниже Кристина Асмус написала, что они уже на полпути к
райскому отдыху. Знаменитость и ее дочь проведут две недели на Мальдивах.
Отметим, что глава семейства – артист Гарик Харламов – остался
в России. Ранее артистка жаловалась на плотный рабочий график супруга , мол, в этом году
совместный отдых организовать не удастся. Пока юморист трудится сразу в двух
проектах Кристина Асмус устроила каникулы себе и дочке.
"В этом году полноценного семейного отпуска у нас не
получится 🏝 У Гарика большой сериал и фильм. Съемки идут
прямо сейчас и в нескольких городах 🎬 Мои плотнейшие съемки
(в двух фильмах и тоже в нескольких городах) начнутся с сентября, но сейчас
тоже насыщенка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –
Прим. ред.)", – писала ранее в микроблоге.
Артистка и ее наследница получили множество комплиментов в
свой адрес. "Красавицы💯👍", "Какие вы феечки красиивые😍", "Мамина
и папина радость!!!!!! Вторая должна быть еще одна дочка по-любому......!!!!😍😍😍😍😍😍😍😍", – пишут поклонники .