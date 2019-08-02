Сегодня, 2 августа, суд отправил под арест пятерых фигурантов дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции в центре Москвы. Обвинения предъявлены по статьям об участии в беспорядках и нападении на полицейских. Кроме того, Следственный комитет выявил среди задержанных в субботу молодых людей более 130 уклонистов от службы в армии.

Сегодня, 2 августа, суд отправил под арест пятерых фигурантов дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции в центре Москвы. Обвинения предъявлены по статьям об участии в беспорядках и нападении на полицейских. Кроме того, Следственный комитет выявил среди задержанных в субботу молодых людей более 130 уклонистов от службы в армии. А глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму решать проблемы именно в ЦИКе, а не устраивать новые незаконные акции. Комиссия продолжает рассматривать жалобы.Пресненский суд столицы выносит решение об избрании меры пресечения для зачинщиков беспорядков 27 июля: Ивана Подкопаева, Кирилла Жукова, Самариддина Раджабова, Алексея Миняйло. Как минимум ближайшие два месяца они проведут в СИЗО. Всем задержанным предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают длительные сроки заключения — за организацию массовых беспорядков и применение насилия в отношении представителей власти."Жуков, Миняйло, Подкопаев, Раджабов и Коваленко не подчинились законному требованию сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, применили насилие. Также своим примером и противоправным поведением побуждали собравшихся к совершению вышеуказанных действий, направленных на совершение массовых беспорядков, соединенных с совершением насилия против представителей власти", — прозвучало в суде в адрес обвиняемых.Подкопаев на митинг принес целый арсенал: ножи, молоток, перцовый баллончик и противогаз — экипировка явно не для мирного протеста. В зале суда он был подавлен и как будто даже напуган. Самарридин Раджабов улыбается, слушая судью. В день беспорядков он провоцировал полицейских, бросал в них бутылки с водой. Он уроженец из Душанбе, живет в Подмосковье. Какое отношение он имеет к выборам в Мосгордуму?Кирилл Жуков в суде держится вальяжно. В прошлую субботу он нападал на полицейского, хватал его за шлем.Еще один задержанный Евгений Коваленко кидал в стражей порядка урну. Его Мещанский суд заключил под стражу еще 29 июля.Центризбирком сегодня дал свою оценку событиям прошлой субботы:"Ответственность политика, в первую очередь, заключается в том, чтобы думать о людях и никогда ради своих интересов никого не подставлять под удар, ломая судьбы людей. Лучше сюда приходите. Давайте биться вот на этой площадке. Биться, защищая правовые нормы. Биться в цивилизованном диалоге. Мы к этому готовы и ждем вас", — сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова.Но это не касается, конечно, поддельных подписей — здесь никаких поблажек. Сегодня ЦИК забраковал еще несколько подписных листов кандидатов. Юлии Серебрянской, это 45-й округ, отказано в регистрации. По просьбе кандидата за ночь документы были еще раз перепроверены, но результат все равно отрицательный."Мы отзываем нашу жалобу в ЦИК и признаем, что нам не хватает 180 подписей, чтобы продолжить участие в выборах", — прокомментировала ситуацию Серебрянская.На выборы в Мосгордуму сейчас зарегистрированы 233 кандидата. Конкуренция серьезная — более пяти претендентов на один депутатский мандат.