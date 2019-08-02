В Челябинске водитель остановил свою легковушку на рельсах, перегородив трамваю дорогу и вынудив его остановиться, вошел в вагон и подарил девушке цветы, извинившись перед остальными пассажирами.

В Челябинске 1 августа мужчина подарил цветы девушке, сидевшей в трамвае, крайне необычным способом."Извините, пожалуйста, всем!" — сказал водитель легковушки, после того как перегородил автомобилем дорогу трамваю и вошел внутрь. Мужчина вручил букет цветов ошеломленной девушке, сидевшей в вагоне, а затем спешно уехал, нарушая правила дорожного движения.Водитель трамвая сообщил в местном сообществе, что все произошло в считанные секунды, и график движения нарушен не был.