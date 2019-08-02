Молодая канадка во время прогулки с собакой увидела вышедшую на тропинку пуму. Сначала девушка тихо уговаривала ее уйти, но хищник не трогался с места. Тогда она нашла в телефоне песню рок-группы Metallica и включила ее погромче. Услышав первые аккорды, пума убежала в кусты.

Молодая жительница канадского острова Ванкувер Ди Галлант во время прогулки с собакой внезапно увидела вышедшую на тропинку пуму.Ветер был в противоположную сторону, так что, к счастью, собака не залаяла, иначе хищник мог бы наброситься на них сразу.Пока девушка и ее собака вели себя тихо, пума за ними только наблюдала.Ди Галлант записала эти кадры на телефон. На них слышно, как она тихо уговаривает пуму убраться с дороги, но ничего не помогает.Тогда, как пишет издание Kelownanow, она решила предпринять что-то неординарное. Покопавшись в телефоне, девушка нашла композицию рок-группы Metallica Don’t Tread On Me и включила ее погромче."Как только прозвучали первые ноты, зверь убежал в кусты", — рассказала канадка и призналась, что если когда-либо выпадет шанс встретиться с музыкантами, она поблагодарит Джеймса Хэтфилда за то, что он спас ей жизнь.