В Нижнем Новгороде 13-летняя девочка получила компрессионный перелом позвоночника после того, как на нее упали качели вместе с находившейся на них подругой.

В Нижнем Новгороде 13-летняя девочка получила компрессионный перелом позвоночника после того, как на нее упали качели вместе с находившейся на них подругой.В настоящее время пострадавшая находится в больнице. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту и выясняют все обстоятельства случившегося, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Нижегородской области.