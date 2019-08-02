Грузовик выехал на полосу встречного движения и врезался в кроссовер. Оба транспортных средства оказались в кювете. Мужчина, находившийся за рулем протараненного авто, не сумел выбраться из горящей машины.

Утром в пятницу, 2 августа, между Миассом и Златоустом на федеральной трассе М-5 "Урал" в Челябинской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.По предварительным данным, водитель грузовика Volvo выехал на полосу встречного движения, где врезался в кроссовер Honda CR-V. После столкновения оба транспортных средства слетели в кювет и вспыхнули.Известно, что человек, управлявший автомобилем Honda, погиб – он сгорел в машине.Мужчина, находившийся за рулем грузовика, выжил. Как сообщают местные СМИ, он госпитализирован с серьезными ожогами, обсуждается возможность его эвакуации в Челябинск при помощи санитарной авиации.