В первые выходные августа сохранится похолодание на фоне пониженного атмосферного давления.

В первые выходные августа сохранится похолодание на фоне пониженного атмосферного давления. По прогнозу синоптиков, в Москве будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, температура днем +16, +18, северный порывистый ветер.В Санкт-Петербурге будет преобладать облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди, температура днем +13,+16, ветрено.На Русском Севере ожидаются дожди, будет ветрено и холодно. В Мурманске, Архангельске, Нарьян-Маре и Сыктывкаре дневная температура не поднимется выше +10, пройдет дождь, сильный северо-восточный ветер.В воскресенье на Черноземье обрушатся ливни с грозами, градом и сильным ветром, сумма осадков ожидается близкой к месячной норме. В Курске, Белгороде, Липецке и Воронеже в субботу +21,+24, в воскресенье +14,+17.На Верхней и Средней Волге будет прохладно, местами пройдут кратковременные дожди. В Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле и Чебоксарах +17,+20. В Самаре и Саратове +22,+25. В Волгограде и Астрахани +27, +32, без осадков.На Юге сильные ливни с грозами и градом пройдут в воскресенье в Ростовской области и на севере Краснодарского края. В Ростове-на-Дону и Краснодаре около +30. В Крыму в воскресенье ожидаются сильные грозовые ливни, похолодание. В Ялте и Севастополе в субботу +27, +30, в воскресенье не выше +25.На Урале, в зоне влияния циклона, сохранится облачная прохладная погода, пройдут кратковременные дожди. В Екатеринбурге, Челябинске и Кургане +18, +21.В Западной Сибири, в области повышенного давления существенных осадков не ожидается. В Омске, Новосибирске и Томске +23, +26.На юге Дальнего Востока сильные продолжительные дожди пройдут на севере Амурской области, в восточных районах Приморья и Хабаровского края. В Благовещенске +30, +33, в Хабаровске +22, +25. Во Владивостоке +27, +30 осадков не ожидается.