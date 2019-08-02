Вокзал немецкого города Франкфурт-на-Майне (федеральная земля Гессен) возобновил работу после завершения полицейской операции.

Вокзал немецкого города Франкфурт-на-Майне (федеральная земля Гессен) возобновил работу после завершения полицейской операции.Как передает РИА Новости, об этом сообщил германский железнодорожный концерн Deutsche Bahn, отметив, что полицейская операция длилась час.В свою очередь, полицейское управление города сообщило, что в ходе мероприятия были задержаны трое подозреваемых, которые пытались взломать банковские ячейки в здании вокзала. Отмечается, что в ходе преследования блюстителям порядка пришлось применить табельное оружие.