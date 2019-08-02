Злоумышленник нанес несколько ударов потерпевшему и похитил личное имущество...

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Марьина Роща задержали подозреваемого в грабеже», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции обратился 54-летний житель столицы. Потерпевший сообщил, что в подъезде дома на Октябрьской улице малознакомый мужчина, применив физическую силу, похитил у него личные вещи и денежные средства, после чего с похищенным скрылся.По горячим следам сотрудники полиции задержали подозреваемого на Стрелецкой улице. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний приезжий. Установлено, что злоумышленник незадолго до совершения противоправного деяния познакомился с потерпевшим. Дойдя до места проживания последнего, он нанес ему несколько ударов и похитил личное имущество.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29