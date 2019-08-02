Максим Галкин и Филипп Киркоров осмелились
высказать непопулярное у россиян мнение. Звезды раскритиковали пользователей Сети,
которые создают ажиотаж вокруг пожаров в Сибири, делая из трагедии модный
тренд.
Максим Галкин и Филипп Киркоров осмелились
высказать непопулярное у россиян мнение. Звезды раскритиковали пользователей Сети,
которые создают ажиотаж вокруг пожаров в Сибири, делая из трагедии модный
тренд.
Позицию Филиппа Киркорова и Максима
Галкина поддержал член экспертного совета по развитию информационного общества
при Госдуме Вадим Манукян. Общественник сожалеет, что артистов так никто и не
понял.
"Трудно в это поверить, но я
впервые полностью поддерживаю позицию, которую высказали Максим Галкин и Филипп
Киркоров. Речь идет о пожарах в сибирских лесах. Но их разумные мысли слушать
мало кто захотел. Все с вытаращенными глазами постят картиночки у себя в
соцсетях и считают, что таким образом помогают лес спасти. И мало, кто
действительно задумывается, о чем же сказали Галкин и Киркоров. Нужно прежде
всего бороться с причиной этих пожаров, заниматься их предупреждением и с этой
целью снова лесничество развивать", – сказал Манукян.
Эксперт также отметил, что россияне не
умеют брать на себя ответственность. Соотечественники, по словам Манукяна,
привыкли ждать указаний сверху.
"МЧС и Минобороны уже активно тушат
лес, никто не собирается безмолвно смотреть на пожары. Но такие громадные
объемы тушить сложно и конечно дожди в помощь, а засуха во вред. Я у себя в Facebook
тоже запостил позицию Макса и Фила. У меня, что отрадно, оказалось немало
весьма разумных подписчиков, но я об этом всегда знал и лишний раз в этом
убедился. Как ни странно, самая максимальная поддержка поступила из США, Канады
и Европы. Вероятно, там больше взрослых людей, которые не надеются на
государство, а уже давно научились начинать с себя. А наше общество
действительно во многом инфантильное. До сих пор многие люди либо уповают на
батюшку-царя, либо его ругают и требуют невозможного, но при этом совершенно не
хотят быть самостоятельными", – рассудил Вадим Манукян в беседе с Дни.ру.
Напомним, на днях Максим Галкин выступил
против блогеров и артистов, которые критикуют власти за бездействие в вопросе
лесных пожаров. Юморист отметил, что он, безусловно, хочет, чтобы стихию остановили,
однако сейчас для этого не хватает ресурсов. Также артист осудил всех тех,
кто высказывается о трагедии в Сибири лишь потому, что это стало модным. Позицию
друга и коллеги по шоу-бизнесу поддержал Филипп Киркоров. Поклонники же звезд
раскритиковали, устроили знаменитостям хорошую выволочку.