Максим Галкин и Филипп Киркоров осмелились высказать непопулярное у россиян мнение. Звезды раскритиковали пользователей Сети, которые создают ажиотаж вокруг пожаров в Сибири, делая из трагедии модный тренд.

Максим Галкин и Филипп Киркоров осмелилисьвысказать непопулярное у россиян мнение. Звезды раскритиковали пользователей Сети,которые создают ажиотаж вокруг пожаров в Сибири, делая из трагедии модныйтренд.Позицию Филиппа Киркорова и МаксимаГалкина поддержал член экспертного совета по развитию информационного обществапри Госдуме Вадим Манукян. Общественник сожалеет, что артистов так никто и непонял."Трудно в это поверить, но явпервые полностью поддерживаю позицию, которую высказали Максим Галкин и ФилиппКиркоров. Речь идет о пожарах в сибирских лесах. Но их разумные мысли слушатьмало кто захотел. Все с вытаращенными глазами постят картиночки у себя всоцсетях и считают, что таким образом помогают лес спасти. И мало, ктодействительно задумывается, о чем же сказали Галкин и Киркоров. Нужно преждевсего бороться с причиной этих пожаров, заниматься их предупреждением и с этойцелью снова лесничество развивать", – сказал Манукян.Эксперт также отметил, что россияне неумеют брать на себя ответственность. Соотечественники, по словам Манукяна,привыкли ждать указаний сверху."МЧС и Минобороны уже активно тушатлес, никто не собирается безмолвно смотреть на пожары. Но такие громадныеобъемы тушить сложно и конечно дожди в помощь, а засуха во вред. Я у себя в Facebookтоже запостил позицию Макса и Фила. У меня, что отрадно, оказалось немаловесьма разумных подписчиков, но я об этом всегда знал и лишний раз в этомубедился. Как ни странно, самая максимальная поддержка поступила из США, Канадыи Европы. Вероятно, там больше взрослых людей, которые не надеются нагосударство, а уже давно научились начинать с себя. А наше обществодействительно во многом инфантильное. До сих пор многие люди либо уповают набатюшку-царя, либо его ругают и требуют невозможного, но при этом совершенно нехотят быть самостоятельными", – рассудил Вадим Манукян в беседе с Дни.ру.Напомним, на днях Максим Галкин выступилпротив блогеров и артистов, которые критикуют власти за бездействие в вопроселесных пожаров. Юморист отметил, что он, безусловно, хочет, чтобы стихию остановили,однако сейчас для этого не хватает ресурсов. Также артист осудил всех тех,кто высказывается о трагедии в Сибири лишь потому, что это стало модным. Позициюдруга и коллеги по шоу-бизнесу поддержал Филипп Киркоров. Поклонники же звездраскритиковали, устроили знаменитостям хорошую выволочку.