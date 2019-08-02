Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в октябре. Батька, очевидно, пытается понравиться новому лидеру Незалежной, но эксперты призывают не питать иллюзий. У опытного политика Лукашенко в отношении Зеленского исключительно корыстные мотивы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в октябре. Батька, очевидно, пытается понравиться новому лидеру Незалежной, но эксперты призывают не питать иллюзий. У опытного политика Лукашенко в отношении Зеленского исключительно корыстные мотивы.У обоих президентов есть сходство: украинский лидер зависимот США и помощи Запада, поэтому его возможности ограничены, а глава Белоруссиизависим от Кремля, заявил журналист Виталий Портников в блоге на"Еспресо". По его мнению, Батька зависим от Москвы прежде всегоэкономически.Лукашенко выстраивает контакт с Зеленским исключительно вкорыстных целях, уверен автор. По его словам, Батька всегда использовалпереговоры с украинскими президентами для демонстрации суверенитета инезависимости, которые затем можно подороже продать Кремлю.Таким образом Лукашенко демонстрирует Москве, что можетпринимать решения самостоятельно, полагает Портников. "Но как толькосможет обменять эту самостоятельность на деньги из России – о Зеленском вМинске больше не будут вспоминать. Зачем он нужен, раз денег не дает?" -пояснил автор.На фоне трудностей в отношениях с Россией провелпереговоры с Зеленским и договорился о встрече в октябре. Она должна произойтив Житомире на II Форуме регионов Белоруссии и Украины.Не исключено, что вскоре после визита Лукашенко на УкраинуЗеленский нанесет ответный визит в Минск. Батька, по его словам, готов видетьсвоего коллегу в Белоруссии "в любое время и в любом формате".При этом во время предвыборной кампании на Украинепризывал голосовать против Зеленского. Лучшим выбором для граждан Незалежнойбудет Петр Порошенко, настаивал Батька.Победа актера стала неприятнымсюрпризом для белорусского лидера. Теперь приходится фактически с нуля выстраивать контакты с властями в Киеве.