Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в октябре. Батька, очевидно, пытается понравиться новому лидеру Незалежной, но эксперты призывают не питать иллюзий. У опытного политика Лукашенко в отношении Зеленского исключительно корыстные мотивы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в октябре. Батька, очевидно, пытается понравиться новому лидеру Незалежной, но эксперты призывают не питать иллюзий. У опытного политика Лукашенко в отношении Зеленского исключительно корыстные мотивы.
У обоих президентов есть сходство: украинский лидер зависим
от США и помощи Запада, поэтому его возможности ограничены, а глава Белоруссии
зависим от Кремля, заявил журналист Виталий Портников в блоге на
"Еспресо". По его мнению, Батька зависим от Москвы прежде всего
экономически.
Лукашенко выстраивает контакт с Зеленским исключительно в
корыстных целях, уверен автор. По его словам, Батька всегда использовал
переговоры с украинскими президентами для демонстрации суверенитета и
независимости, которые затем можно подороже продать Кремлю.
Таким образом Лукашенко демонстрирует Москве, что может
принимать решения самостоятельно, полагает Портников. "Но как только
сможет обменять эту самостоятельность на деньги из России – о Зеленском в
Минске больше не будут вспоминать. Зачем он нужен, раз денег не дает?" -
пояснил автор.
На фоне трудностей в отношениях с Россией провел
переговоры с Зеленским и договорился о встрече в октябре. Она должна произойти
в Житомире на II Форуме регионов Белоруссии и Украины.
Не исключено, что вскоре после визита Лукашенко на Украину
Зеленский нанесет ответный визит в Минск. Батька, по его словам, готов видеть
своего коллегу в Белоруссии "в любое время и в любом формате".
При этом во время предвыборной кампании на Украине
призывал голосовать против Зеленского. Лучшим выбором для граждан Незалежной
будет Петр Порошенко, настаивал Батька.
Победа актера стала неприятным
сюрпризом для белорусского лидера. Теперь приходится фактически с нуля выстраивать контакты с властями в Киеве.