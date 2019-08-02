Пятница – лучшее время для погружения в жизнь звезд. Чтобы вы не потерялись в огромном потоке накопившейся информации, Дни.ру собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 2 августа 2019.

Пятница – лучшее время для погружения в жизнь звезд. Чтобы вы не потерялись в огромном потоке накопившейся информации, "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 2 августа 2019.Музыкальный продюсер отметила отпуск на острове Сардиния. Фотографиями с отдыха звезда поделилась в Instagram.На снимках Яна Рудковская позирует в леопардовом купальнике с изображением кошачьей мордочки. Пользователи разнесли телеведущую в пух и прах. По их мнению, 44-летний музыкальный продюсер выглядит нелепо в молодежном наряде.Материал дополняетсяПоследние новости шоу-бизнеса на сегодня, 2 августа 2019 года, читайте в и специальных .