Нынешний год для Таисии Повалий насыщен яркими событиями. В июле она стала обладательницей приза президента Беларуси Александра Лукашенко и звезды на Алле славы Славянского базара в Витебске. А в декабре отметит юбилей и даст первый за много лет концерт в Киеве. Пока же любимая миллионами певица решила передохнуть.

Нынешний год для Таисии Повалий насыщен яркими событиями. В июле она стала обладательницей приза президента Беларуси Александра Лукашенко и звезды на Алле славы "Славянского базара в Витебске". А в декабре отметит юбилей и даст первый за много лет концерт в Киеве. Пока же любимая миллионами певица решила передохнуть.Уже много лет артистка для отпуска выбирает отдаленную от родной Украины страну – Испанию. В 2010 году здесь берегу моря близ курорта "Терревьеха" она со своим мужем и продюсером Игорем Лихутой приобрела виллу. И с тех пор регулярно отдыхает тут."Наслаждаюсь покоем, вкусной едой, морским воздухом, прогулками – рассказала Тая. – Вино, сыр, хамон, фрукты – тут все в изобилии! Нега, умиротворение, наслаждение каждый день! Со мной тут мама, с которой мы каждый день подолгу сидим на террасе и разговариваем".Нине Даниловне Гирявец – маме эстрадной звезды – 77 лет. Но она держится молодцом, ей нравится, что целый месяц – именно на столько Повалий уехала из родной Украины в Испанию – можно провести с дочерью и зятем, который никуда не спешат и не летят.Сын и невестка Повалий приедут в солнечную Иберию позже – у них своя семья и им надо отдыхать отдельно. "Уже 16 августа я вернусь в Киев в начну вплотную заниматься подготовкой к юбилею и концерту, – уверяет Таисия. - 10 декабря состоится мой сольный концерт в Национальном Дворце "Украина". В этой программе прозвучит много песен на украинском языке, будет красивое шоу".Напомним, что в ноябре 2018 года Таисия Повалий представила в Кремле стильную программу "Сердце – дом для любви", получившую восторженные отзывы публики и прессы. Тогда артистка доказала, что являет собой лучший пример дружбы между народами, что у музыки нет границы, что сильный вокал и качественный музыкальный материал объединяют людей.