В сети появилось новое видео с камер наблюдения с кадрами нападения сотрудников ОМОНа на болельщиков Спартака после матча второго тура российской премьер-лиги с Ростовом.

В сети появилось новое видео с камер наблюдения с кадрами нападения сотрудников ОМОНа на болельщиков "Спартака" после матча второго тура российской премьер-лиги с "Ростовом".Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась вничью – 2:2. После игры в подтрибунном помещении образовалась давка, затем в толпу ворвались порядка 30-40 сотрудников ОМОНа с дубинками.Напомним, в пятницу, 23 июля в Доме футбола в Москве состоялось совещание Российского футбольного союза, на котором обсуждалась данная ситуация. В результате чего было принято решение актуализировать статьи регламентов в части обеспечения безопасности с учетом предложений всех заинтересованных сторон,Также РФС призвал правоохранительные органы вести себя с болельщиками, которые не нарушают закон, корректно и уважительно.