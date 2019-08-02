Конфликт с сотрудником полиции из-за технической неисправности авто закончился жестким задержанием и судебным преследованием: 65-летнюю жительницу Оклахомы обвиняют в сопротивлении при аресте и нападении на полицейского.

Полиция города Кэшен, расположенного в американском штате Оклахома, обнародовала запись с нательной камеры патрульного, ставшего участником конфликта с пожилой женщиной, закончившегося жестким задержанием последней.Как сообщают СМИ, полицейский заметил поврежденные в результате ДТП задние фонари на автомобиле. Страж порядка выписал штраф женщине, управлявшей этим транспортным средством.Водитель – 65-летняя Дебра Хэмил, отказалась признавать законность взыскания, размер которого составлял 80 долларов США.Женщина, игнорировавшая неисправность около шести месяцев, заявила правоохранителю, что все починит, и даже попыталась уехать с места беседы, однако патрульный догнал ее на служебном авто с включенными спецсигналами.В итоге полицейский вытащил сопротивлявшуюся даму из салона авто, после чего повалил на землю. Женщина попыталась подняться, но в этот момент правоохранитель разрядил в нее тазер – электрошокер нелетального действия.Теперь Дебре Хэмил предстала перед судом по обвинениям в сопротивлении при аресте и нападении на полицейского – следствие считает, что пожилая леди ударила патрульного в пах. Очередное слушание по ее делу состоится 27 августа.Сама женщина никак не комментирует произошедшее, однако известно, что она отказалась признавать вину.