Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый.

Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал первый замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.Он рассказал два уведомления от москвичей поступило в правительство города 31 июля, подчеркнув, что организатор митингов — Виктор Шендерович.Олейник отметил, что уведомления были рассмотрены и согласованы. Время проведения обоих митингов — с 14:00 до 16:30.