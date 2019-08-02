В Тулунском районе Иркутской области восстановлено движение транспорта по федеральной трассе Сибирь, прерванное паводком трое суток назад. По данным МЧС России, по состоянию на 1 августа в ожидании открытия трассы на стоянках вдоль нее скопилось более полутора тысяч автомашин.

В Тулунском районе Иркутской области восстановлено движение транспорта по федеральной трассе "Сибирь", прерванное паводком трое суток назад. По данным МЧС России, по состоянию на 1 августа в ожидании открытия трассы на стоянках вдоль нее скопилось более полутора тысяч автомашин. Водители и пассажиры ночевали в салонах, все это время военнослужащие обеспечивали их питьевой водой.Сейчас группировки Министерства обороны России продолжают ликвидировать последствия паводка в Тулунском районе: военные очищают воду, выпекают хлеб и раздают его людям, снабжают население питьевой водой, расчищают территорию от мусора, проводят дезинфекцию социально значимых объектов и вакцинацию населения, передает телеканал "Россия 24".Как сообщалось, 30 июня движение по трассе было перекрыто после того, как вышедшая из берегов река Ия затопила город Тулун и проходящие через него низменные участки дороги, напоминает "Интерфакс". В конце июня текущего года во время первой волны паводка движение по трассе "Сибирь" также было прервано.