Статистику приводят с начала пожароопасного сезона

Статистику приводят с начала пожароопасного сезонаПо данным департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области за июль 2019 года в регионе зафиксировали 3 лесных пожара.5-го июля возгорания произошли в Гусевском и Владимирском лесничествах, 16-го июля лесной пожар разгорелся в Заречном лесничестве. В остальные дни месяца пожаров не было. Относительно спокойной лесопожарной обстановке способствовала дождливая погода.Однако дождливое лето не даёт поводов для самоуспокоенности при посещении леса. Охваченные огнём три миллиона гектаров в Сибири наглядно показывают, какую опасность для жизни и здоровья каждого из нас представляют пожары в лесу, какой ущерб они наносят живой природе.Во Владимирской области с начала пожароопасного сезона произошло 114 лесных пожаров на общей площади 166 гектаров. Средняя площадь одного пожара - 1,46 га. Все пожары на землях лесного фонда ликвидировали в день обнаружения.Причиной пожаров во всех случаях стало неосторожное обращение людей с огнём, несоблюдение правил пожарной безопасности. Общая сумма наложенных штрафов составила около 1,6 млн рублей.Департамент лесного хозяйства напоминает, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. В этот период нельзя разводить костры, проводить пожароопасные работы, в том числе на огородах и в садах.При обнаружении пожара в лесах, на дачных участках, в окрестностях населённых пунктов позвоните на прямую линию лесной охраны по телефону: 8-800-100-94-00. Или обратитесь в региональную диспетчерскую службу по телефонам: 8 (4922) 45-90-02 и 8 (4922) 45-90-06.