Благотворительной организации Русфонд полностью возместили долги певицы Жанны Фриске. С этого дня родственники звезды организации ничего не должны.

Благотворительной организации "Русфонд" полностьювозместили долги певицы Жанны Фриске. С этого дня родственники звезды организацииничего не должны.Сегодня, 2 августа, насчет "Русфонда" поступило 13 653 214 рублей. Эти деньги взыскали с наследников певицы Жанны Фриске стараниями судебных приставов. Кроме того, близкихвокалистки заставили компенсировать уплаченную фондом госпошлину – 60 тысяч рублей.Представитель благотворительного общества подчеркнул, что полученныесредства направят на лечение онкобольных детей. Об этом сообщает .Добавим, всего наследники певицы должны были "Русфонду"21 миллион рублей. Часть погасили ранее, за счет продажи доли загородного домаЖанны Фриске – на счета общества перевели чуть менее восьми миллионов рублей.Деньги внес шоумен Дмитрий Шепелев, который является отцом ребенка артистки.Напомним, в 2013 году у Жанны Фриске нашли неоперабельнуюопухоль мозга. Благотворительное общество "Русфонд" собирало деньги налечение звезды за рубежом. После смерти вокалистки организация потребовалавернуть остаток пожертвований. Близкие отказались отдавать деньги.Состоялся суд. Фемида встала на сторону "Русфонда".