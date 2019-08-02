Благотворительной организации Русфонд полностью
возместили долги певицы Жанны Фриске. С этого дня родственники звезды организации
ничего не должны.
Благотворительной организации "Русфонд" полностью
возместили долги певицы Жанны Фриске. С этого дня родственники звезды организации
ничего не должны.
Сегодня, 2 августа, на
счет "Русфонда" поступило 13 653 214 рублей. Эти деньги взыскали с наследников певицы Жанны Фриске стараниями судебных приставов. Кроме того, близких
вокалистки заставили компенсировать уплаченную фондом госпошлину – 60 тысяч рублей.
Представитель благотворительного общества подчеркнул, что полученные
средства направят на лечение онкобольных детей. Об этом сообщает .
Добавим, всего наследники певицы должны были "Русфонду"
21 миллион рублей. Часть погасили ранее, за счет продажи доли загородного дома
Жанны Фриске – на счета общества перевели чуть менее восьми миллионов рублей.
Деньги внес шоумен Дмитрий Шепелев, который является отцом ребенка артистки.
Напомним, в 2013 году у Жанны Фриске нашли неоперабельную
опухоль мозга. Благотворительное общество "Русфонд" собирало деньги на
лечение звезды за рубежом. После смерти вокалистки организация потребовала
вернуть остаток пожертвований. Близкие отказались отдавать деньги.
Состоялся суд. Фемида встала на сторону "Русфонда".