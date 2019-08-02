В связи с планируемым несогласованным шествием по Бульварному кольцу 3 августа незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Любови Соболь прокуратурой Москвы вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона.

В связи с планируемым несогласованным шествием по Бульварному кольцу 3 августа незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Любови Соболь прокуратурой Москвы вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона, передает РИА Новости.Как сообщалось, 3 августа в столице планируется акция на тему выборов в Мосгордуму, заявителем которой являлась Либертарианская партия​​​.Мэрия предложила провести мероприятие на проспекте Сахарова, однако заявители настаивали на Лубянской площади в качестве места проведения акции. В результате -заявку отозвали.В ведомстве напомнили, что попытки провести 3 августа массовое несогласованное публичное мероприятие в Москве станет нарушением закона, организация и участие в митинге повлекут установленную ответственность законодательством РФ.