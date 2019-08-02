В последнее время тема выборов в Мосгордуму широко обсуждается не только в России, но и за ее пределами. Так, западные масс-медиа и спонсируемые ими русскоязычные ресурсы выставляют произошедшее в выгодном для них свете.

В последнее время тема выборов в Мосгордуму широко обсуждается не только в России, но и за ее пределами. Так, западные масс-медиа и спонсируемые ими русскоязычные ресурсы выставляют произошедшее в выгодном для них свете.Для достижения целей они используются ресурсы, которые вещают для русскоязычной аудитории. Например, после массовых беспорядков на несогласованном митинге 27 июля в Москве часть "независимых" изданий стали распространять явно искаженную информацию. Из их сообщений у читателя может сложиться мнение, что правоохранительные органы якобы действовали за рамками закона.Широкую огласку получило интервью Константина Янкаускаса для прозападного "Радио Свобода", в котором он открыто заявил, что призывает принять участие в незаконной акции на Тверской 27 июля.Занятно, что главный штаб "Радио Свобода" располагается в Вашингтоне, а программный центр – в Праге. Само масс-медиа представляет сеть ресурсов, получающих финансирование от Конгресса США.В декабре 2017 года Министерство юстиции России внесло "Радио Свобода" и "Голос Америки" в список иностранных агентов.*Также интересен факт, что у прозападного издания периодически возникают дочерние медиа, вещающие в определенный момент для целевой аудитории. Так, для "освещения" событий на полуострове Крым возникло издание "Крым.Реалии".Вероятно, "Радио Свобода" расширяет сеть дочерних предприятий со вполне очевидными целями. Как говорится, кто платит – тот и девушку танцует.Очевидно, что власти западных стран не чураются использовать русскоязычные ресурсы для влияния на политические процессы в России. Такие медиа вырывает из контекста фото травмированных людей и использует кричащие заголовки. Создается впечатление, что они ставят целью дискредитировать органы власти и правоохранительные органы.Неточное освещение ситуации, подача информации в выгодном Западу ключе – все это явно указывает на ангажированность так называемых свободных изданий. Попытка продемонстрировать "борьбу с народом" в то время как правоохранительные органы охраняли покой мирного населения и задерживали агрессивно настроенных провокаторов – разве это невмешательство в выборы? Очень напоминает попытку дестабилизировать общество.Не является ли подобная деятельность попыткой оказать влияние на внутреннюю политику России?*"Радио Свобода" и "Голос Америки" признаны иностранными агентами по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.