Политик Петр Порошенко беспокоился за личную безопасность еще во время правления. Бизнесмен обратился за поддержкой к Владимиру Путину и Дональду Трампу, однако те отказались ему помочь.

Политик Петр Порошенко беспокоился за личную безопасность еще во время правления. Бизнесмен обратился за поддержкой к Владимиру Путину и Дональду Трампу, однако те отказались ему помочь.В декабре 2016 года Петр Порошенко отправил посредников в Москву и Вашингтон, чтобы обсудить гарантии безопасности. Взамен политик обещал вывести Украину из войны.Однако российская сторона усомнилась в искренности слов украинского лидера и отказала ему в помощи. Вашингтон тоже ответил отказом на просьбу Петра Порошенко. Бизнесмену напомнили, что во время президентской гонки он активно поддерживал оппонентку Дональда Трампа – Хиллари Клинтон."Тогда посредники дошли только до среднего уровня чиновников Кремля и Белого Дома, и вернулись не солоно хлебавши. И, насколько мне известно, по сей день ситуация не изменилась", – рассказал экс-советник погибшего главы ДНР Александр Казаков в Telegram.Материал дополняется.