Североатлантический альянс полностью поддерживает решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, говорится в официальном сообщении совета военного блока. НАТО продолжает обвинять в расторжении ДРСМД Москву. Якобы Штаты не имеют запрещенного оружия, а российская ракета 9М729 нарушает соглашение.

Североатлантический альянс полностью поддерживает решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, говорится в официальном сообщении совета военного блока. НАТО продолжает обвинять в расторжении ДРСМД Москву. Якобы Штаты не имеют запрещенного оружия, а российская ракета 9М729 нарушает соглашение, пишет агентство ТАСС.Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг уже заявил, что НАТО согласовало ряд мер, которые позволят сохранить боеспособность альянса. Речь идет о противоракетной и противовоздушной обороне, разведке и учениях. Одновременно с этим Столтенберг уточнил, что его организация не собирается разворачивать новые ядерные ракеты на территории ЕС.Что касается предложения России ввести мораторий на размещение новых баллистических ракет в Европе, то альянс его обсуждать не собирается. Столтенберг уверен: еще несколько лет назад Москва перебросила подобное вооружение в европейскую часть страны. Поэтому доверие к этой идее нулевое, заявил генсек НАТО.Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым. Соглашение запрещает разработку, производство и хранение баллистических ракет с радиусом действия от 500 до 5500 километров и крылатых ракет наземного базирования.