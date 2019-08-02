Знаменитый актер в стихах обратился
к главе Министерства внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.
Михаил Ефремов попросил его освободить задержанного коллегу московского театра
Современник Дмитрия Смолева.
Знаменитый актер в стихах обратился
к главе Министерства внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.
Михаил Ефремов попросил его освободить задержанного коллегу московского театра
"Современник" Дмитрия Смолева.
Артист записал видеообращение,
в котором призвал отпустить коллегу, арестованного на восемь суток за административное
правонарушение. Михаил Ефремов попросил простить
актера за ношение формы ГИБДД.
При этом он напомнил, что за свою карьеру исполнил
много подобных ролей. "Пусть звучит откровенно и звонко заявление
министру мое: на подмостках, на сцене, на съемках часто носит
актер не свое!" – цитирует Михаила Ефремова
Актер призвал министра МВД разобраться со сложившейся
ситуацией и отпустить Смолева. "Господин
полицейский министр!
Не пытаясь дерзить и шутить, я прошу: разберитесь там
быстро. И артиста прошу отпустить", – заявил Михаил Ефремов.
При этом отметил, что многие артисты надевали мундиры
для роли. "Много было ролей, поглядите, но никто меня не осудил! Задержите
меня, посадите, укатайте меня со всех сил! В каталажку со мною заприте весь
состав сериала "Менты", честь мундира навек защитите от актерской
лихой борзоты", – приводит слова Михаила Ефремова
в видеообращении намекнул, что МВД наносит вред
своей репутации подобными действиями в отношении Дмитрия Смолева. Актера задержали
после того, как он записал видео в форме сотрудника ГИБДД. По словам , одежду ему предоставил блогер
для съёмок в клипе, сообщает