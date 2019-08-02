Знаменитый актер в стихах обратился к главе Министерства внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. Михаил Ефремов попросил его освободить задержанного коллегу московского театра Современник Дмитрия Смолева.

Знаменитый актер в стихах обратилсяк главе Министерства внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.Михаил Ефремов попросил его освободить задержанного коллегу московского театра"Современник" Дмитрия Смолева.Артист записал видеообращение,в котором призвал отпустить коллегу, арестованного на восемь суток за административноеправонарушение. Михаил Ефремов попросил проститьактера за ношение формы ГИБДД.При этом он напомнил, что за свою карьеру исполнилмного подобных ролей. "Пусть звучит откровенно и звонко заявлениеминистру мое: на подмостках, на сцене, на съемках часто носитактер не свое!" – цитирует Михаила ЕфремоваАктер призвал министра МВД разобраться со сложившейсяситуацией и отпустить Смолева. "Господинполицейский министр!Не пытаясь дерзить и шутить, я прошу: разберитесь тамбыстро. И артиста прошу отпустить", – заявил Михаил Ефремов.При этом отметил, что многие артисты надевали мундирыдля роли. "Много было ролей, поглядите, но никто меня не осудил! Задержитеменя, посадите, укатайте меня со всех сил! В каталажку со мною заприте весьсостав сериала "Менты", честь мундира навек защитите от актерскойлихой борзоты", – приводит слова Михаила Ефремовав видеообращении намекнул, что МВД наносит вредсвоей репутации подобными действиями в отношении Дмитрия Смолева. Актера задержалипосле того, как он записал видео в форме сотрудника ГИБДД. По словам , одежду ему предоставил блогердля съёмок в клипе, сообщает