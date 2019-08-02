В России падает спрос на ипотечные кредиты и банковские депозиты. Среди жителей крупных городов только 6% семей рассматривают возможность получения кредитов в ближайшие 2-3 месяца.

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ проанализировали итоги опросов населения, проведенных весной и летом в города с населением более 250 тысяч человек, пишет "Российская газета".В получении ипотечного кредита заинтересовано только 1,9% семей, еще 1,5% хотели бы взять автокредит. Только 2% рассматривают возможность открытия вклада для размещения накоплений.Снижение интереса к кредитам аналитики объясняют повышением заработной платы – способность россиян профинансировать свои расходы без привлечения заемных ресурсов выросла.Стабилизация внешнеполитического положения страны при невысоком, но стабильном экономическом росте дает возможность россиянам тратить доходы, а не откладывать их на черный день.Наибольший спрос на кредиты в настоящее время отмечен в Магнитогорске, Краснодаре, Владикавказе, Новороссийске и Набережных Челнах. Депозиты более всего востребованы в Рязани, Тольятти, Ярославле, Мурманске и Чебоксарах.