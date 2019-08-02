Новый пакет антироссийских санкций, который ввели США, уже не удивляет, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он пояснил, что Россия к санкциям уже адаптировалась. Поэтому ограничительные меры не сдерживают развитие РФ.

Новый пакет антироссийских санкций, который ввели США, уже не удивляет, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он пояснил, что Россия к санкциям уже адаптировалась. Поэтому ограничительные меры не сдерживают развитие РФ, пишет агентство "Интерфакс".Дональд Трамп подписал второй пакет антироссийских санкций, связанных с "делом Скрипалей". Как утверждают американцы, они это сделали только потому, что Россия не предоставила гарантий отказа от применения отравляющих веществ.Напомним, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены рядом с одним из торговых центров лондонского района Солсбери. Предположительно, их отравили особо токсичным нервнопаралитическим ядом под названием "Новичок". Однако Сергей и Юлия выжили.Штаты обвинили в нападении Москву и ввели против России первый пакет санкций. После чего Штаты дали три месяца: за это время РФ должна была предоставить доказательства, что отказалась от применения химического оружия.