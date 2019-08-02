Вы никогда не задумывались, как быстро может летать стая гусей? Около 26 миль в час..., - английские полицейские перекрыли крупную трассу, чтобы изгнать оттуда четверку гусей. Птицы далеко не сразу согласились покинуть автостраду.

В минувший четверг, 1 августа, правоохранители из Thames Valley Police стали участниками спасательной операции, развернувшейся на трассе М4 в окрестностях Рединга — города в английском графстве Беркшир.Стражи порядка обнаружили, что на автостраде находится четверка гусей. Птицы мешали движению, и полицейские приняли решение об их удалении с проезжей части. Кроме того, констебли беспокоились за птиц, которые могли погибнуть, попав под авто.Полицейские перекрыли участок трассы и занялись гусями вплотную. Для начала один из патрульных, перемещавшийся пешком, попытался выгнать птиц, однако коварные представители семейства утиных просто перелетели подальше от стража порядка, и продолжили прогулку по дороге.После этого правоохранитель продолжил погоню за гусями на служебном авто. Птицы никак не хотели покидать полюбившуюся им автостраду, и сравнительно долго летели над трассой на бреющем полете, сопровождаемые всполохами проблесковых маяков и полицейскими сиренами.В итоге проезжая часть была разблокирована, ни один гусь не пострадал."Вы никогда не задумывались, как быстро может летать стая гусей? Около 26 миль в час... (чуть менее 42 км/ч)", — поделились собственными орнитологическими наблюдениями стражи порядка.