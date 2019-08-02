Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который сейчас находится в Великобритании, в июне сделал звонок своей матери, в ходе которого у них состоялся разговор. Об этом сообщила в пятницу, 2 августа, племянница бывшего полковника ГРУ Виктория Скрипаль.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который сейчас находится в Великобритании, в июне позвонил своей матери, рассказал ей о самочувствии и о том, что не хочет возвращаться в Россию.Об этом сообщила в пятницу, 2 августа, племянница бывшего полковника ГРУ Виктория Скрипаль. По ее словам, звонок состоялся 26 июня. "Позвонил без повода, с мамой поговорил", — приводит слова Виктории ТАСС.Племянница отметила, что в разговоре Скрипаль рассказал матери, что чувствует себя "не очень хорошо", что проводит каждый месяц обследования, находится на территории Великобритании, а в Россию возвращаться не собирается. "Мы этот звонок никому не афишировали раньше — позвонил тогда и позвонил", — отметила Виктория.Сергей Скрипаль звонил своей племяннице дважды этой весной — в апреле и мае. Это были его первые телефонные звонки родственникам после случившегося в Солсбери. Ранее Виктория утверждала, что Скрипаль не говорил ей о своем местонахождении.Сергей и Юлия Скрипали 4 марта 2018 года, по версии Великобритании, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Позже Лондон заявил, что данное вещество якобы разрабатывалось в России, потому российскую сторону обвинили в причастности к случившемуся. В свою очередь Москва отрицает данные обвинения, поскольку разработки "Новичка" как в СССР, так и в России не существовало.Специалисты британской военной лаборатории так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.