Самый известный звездный пресс-секретарь страны Анна Исаева продолжает отдыхать с семьей в Болгарии. И регулярно радует многочисленных поклонников фотоисториями оттуда.

Самый известный звездный пресс-секретарь страны Анна Исаева продолжает отдыхать с семьей в Болгарии. И регулярно радует многочисленных поклонников фотоисториями оттуда.В очередном посте на своей странице в социальной сети Instagram Анна Исаева показала, как готовит буйабес – похлебку марсельских моряков. "В переводе с французского означает "длинное приготовление", – пояснила рукодельная Аня. – Сейчас почистим, добавим травы и овощи и будем томить. В Марселе в основе этого супа обязательно должен был быть морской петух. Ну понятно, рыба такая. Где взять – не понимаю".Правда, с доходами Исаевой от продвижения многочисленных артистов можно было, наверное, хоть каждый день летать на похлебку в Маресель, чтобы не обременять себя стоянием у плиты. К тому же впереди осень, начало нового телесезона и новых ток-шоу, на которых всегда рады "сестричке" Началовой, всегда ждут ее впечатляющих комментариев, откровений и воспоминаний. А тогда из-за съемок вырваться куда-то будет уже проблематично.Рады ей и поклонники певицы. Они, удивляются, как смело и серьезно Исаева взялась за мерзких на вид морских гадов – рыбу, моллюсков, названиям которых даже не все знают. "Аня, где ты этих чудищ набрала? Эх, жаль я не могу напросится на похлебку", "Ой как вкусно, я обожаю буйабес, можно и без петуха, побольше креветочек", – восторгаются люди.Напомним, Юлия Началова считала Анну Исаеву своей сестричкой и целиком ей доверяла. Они были близкими подругами и Исаева сделала очень много для пиара певицы, всегда заботилась о ее имидже и достойном месте в СМИ. После смерти Юли Анна взяла на себя часть обязанностей по организации похорон, помогая всецело семье.