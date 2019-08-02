НАТО не собирается интегрировать зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф, купленный Турцией, в единую систему противовоздушной обороны альянса. Об этом заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.

НАТО не собирается интегрировать зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф", купленный Турцией, в единую систему противовоздушной обороны альянса. Об этом заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг, пишет агентство ТАСС.Напомним, Турция приобрела у России ЗРК за 2,5 миллиарда долларов. Первая партия "Триумфов" уже доставлена заказчику.США и НАТО раскритиковали эту сделку. По их мнению, российский комплекс не сможет работать с системами вооружения альянса. Кроме того, Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями, в частности, исключением Турции из программы боевого самолета пятого поколения F-35.С-400 "Триумф" – российская ЗРС большой дальности. Она способна обнаружить воздушную цель в радиусе до 600 километров. Максимальная дальность перехвата зависит от типа ракеты: 250 и 380 километров, соответственно.