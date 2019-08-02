Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер написал большой материал, в котором объяснил почему Крым никогда не станет украинским. Он пообщался с местными жителями, чтобы лично убедиться в собственной точке зрения, а также проанализировал историю полуострова.

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер написал большой материал, в котором объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.Статья опубликована в швейцарской интернет-газете Infosperber. В ней автор рассказывает, что на протяжении истории жители полуострова неоднократно доказывали готовность отстаивать свои интересы до победного конца. По мнению Кристиана Мюллера, Крым не будет отступать под натиском украинской стороны, которая стремится его вернуть.Журналист пообщался с крымчанами, чтобы выяснить, как они относятся к воссоединению с Россией. В результате разговоров Мюллер убедился в своей точке зрения. Например, доцент Севастопольского государственного университета Мария Некрасова прокомментировала, что жители полуострова во время референдума в 2014 году слышали угрозы не только от киевских властей, но также и от националистических формирований. При этом студенты решили, что в случае вмешательства Украины они готовы взяться за оружие. Она привела пример, согласно которому учащиеся принялись изучать и осматривать подземные военные сооружения времен Второй мировой войны с целью понять, пригодны ли они для использования в борьбе против украинских формирований.Кристиан Мюллер в своем материале утверждает, что Россия не отдаст полуостров Украине, поскольку для нее эта территория представляет особую важность в гражданском и военном плане. Автор объясняет, что Севастополь — российский город, военный порт, в котором проживает готовое к обороне население.Крым стал российским регионом после мартовских событий 2014 года. Тогда провели референдум, который показал, что за воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей полуострова, а также 95,6 процента жителей Севастополя. Президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос Крыма закрыт окончательно.