Знаменитый
фигурист ответил на нападки хейтеров в Instagram. Евгений Плющенко не смог
молчать после того, как россияне обрушились на него за якобы издевательства над
шестилетним Сашей.
Знаменитый
фигурист ответил на нападки хейтеров в Instagram. Евгений Плющенко не смог
молчать после того, как россияне обрушились на него за якобы издевательства над
шестилетним Сашей.
Тренировки
Гном Гномыча (так называют ребенка звездные родители – прим. ред.) неизменно
вызывают у пользователей Сети бурную неоднозначную реакцию. Многие считают, что
Евгений Плющенко и Яна Рудковская лишают мальчика детства изнурительными
занятиями. Ведь Саша уже три года серьезно занимается фигурным
катанием и ежедневно проводит на льду по несколько часов.
Звездный
отец не выдержал публичной травли. "Тогда зачем идти в спорт? Если не должен
ничего и никому – сиди дома! – огрызнулся критикам фигурист. – А если у тебя
фамилия Плющенко, то должен быть лучшим из лучших, а иначе заклюют! Закон жизни
и спорта!".
Отметился в
комментариях и сам Гном Гномыч. Правда, ни для кого не секрет, что аккаунт Саши
ведет его мама. На вопрос "Кому должен?", от его профиля появился ответ:
"Фамилии".
Примечательно, что после слов многие фолловеры его поддержали.
"Евгений, мне кажется ваш
Сашенька сам кайфует от всего этого! А тут большинство людей неправильно поняли
вашу фразу, ведь каждый родитель хочет, чтобы его детки были еще лучше, чем он
сам!", "Не придирайтесь к словам! Мальчик очень талантливый как папа.
Хороший отец!", "Вы слишком буквально воспринимаете фразу Евгения. Она
на самом деле не так строго звучит", – высказались поклонники фигуриста.
Напомним, ранее
показал фото тренировки с сыном из спортзала. "Ты должен быть лучше,
чем я", – подписал он снимок. Также он выложил видеоролик. Пользователи соцсети отметили, что ребенку больно, и
отец подвергает его пытке.