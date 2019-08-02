Знаменитый фигурист ответил на нападки хейтеров в Instagram. Евгений Плющенко не смог молчать после того, как россияне обрушились на него за якобы издевательства над шестилетним Сашей.

Знаменитыйфигурист ответил на нападки хейтеров в Instagram. Евгений Плющенко не смогмолчать после того, как россияне обрушились на него за якобы издевательства надшестилетним Сашей.ТренировкиГном Гномыча (так называют ребенка звездные родители – прим. ред.) неизменновызывают у пользователей Сети бурную неоднозначную реакцию. Многие считают, чтоЕвгений Плющенко и Яна Рудковская лишают мальчика детства изнурительнымизанятиями. Ведь Саша уже три года серьезно занимается фигурнымкатанием и ежедневно проводит на льду по несколько часов.Звездныйотец не выдержал публичной травли. "Тогда зачем идти в спорт? Если не долженничего и никому – сиди дома! – огрызнулся критикам фигурист. – А если у тебяфамилия Плющенко, то должен быть лучшим из лучших, а иначе заклюют! Закон жизнии спорта!".Отметился вкомментариях и сам Гном Гномыч. Правда, ни для кого не секрет, что аккаунт Сашиведет его мама. На вопрос "Кому должен?", от его профиля появился ответ:"Фамилии".Примечательно, что после слов многие фолловеры его поддержали."Евгений, мне кажется вашСашенька сам кайфует от всего этого! А тут большинство людей неправильно поняливашу фразу, ведь каждый родитель хочет, чтобы его детки были еще лучше, чем онсам!", "Не придирайтесь к словам! Мальчик очень талантливый как папа.Хороший отец!", "Вы слишком буквально воспринимаете фразу Евгения. Онана самом деле не так строго звучит", – высказались поклонники фигуриста.Напомним, ранеепоказал фото тренировки с сыном из спортзала. "Ты должен быть лучше,чем я", – подписал он снимок. Также он выложил видеоролик. Пользователи соцсети отметили, что ребенку больно, иотец подвергает его пытке.