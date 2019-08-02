В Москве на 83-м году жизни ушла народная артистка РСФСР, певица Александра Стрельченко. Последние годы она сильно болела.

В Москве на 83-м году жизни ушла народная артистка РСФСР, певица Александра Стрельченко. Последние годы она сильно болела."Вся жизнь этой талантливой женщины была посвящена музыке, народной культуре. Имя и голос Александры Стрельченко навсегда останутся в истории отечественной культуры и в сердцах людей", — сообщается на сайте театра "Русская песня".Александра Стрельченко родилась в 1937 году в Днепропетровской области Украины. Работала в Липецкой филармонии, с 1964 года стала солисткой "Москонцерта". Много концертировала с Национальным оркестром русских народных инструментов имени Осипова. Ее голос звучит в фильмах "Война и мир", "Пришел солдат с фронта", а также в симфонической поэме Евгения Светланова "Калина красная". Много участвовала в благотворительных мероприятиях, популяризируя среди молодежи народную культуру и традиции. На фирме "Мелодия" записано четыре сольных пластинки певицы, а также несколько аудиокассет, сообщает ТАСС.Обладая яркой самобытной манерой исполнения, она стала достойной продолжательницей певческих традиций, заложенных Лидией Руслановой, Ольгой Ковалевой, Надеждой Плевицкой, отмечается в сообщении театра "Русская песня".