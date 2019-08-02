Воды — слонам. Именно так решили сотрудники приехавшего в Калининград цирка, и повели огромных животных купаться на пляж на окраине города. Такого там не видели никогда, но не все местные жители остались довольны зрелищем.

Воды — слонам. Именно так решили сотрудники приехавшего в Калининград цирка, и повели огромных животных купаться на пляж на окраине города. Такого там не видели никогда, но не все местные жители остались довольны зрелищем.По пляжам двух слонов водили — необычное зрелище успели запечатлеть отдыхавшие на берегу Калининградского залива туристы. Индийские слоны посыпали себя песком и щипали травку.Видео, попавшее в Сеть, вызвало бурю эмоций: "Вы лежите на пляже, а мимо вас проходит слон!""Мы не знаем, насколько это безопасно для людей, насколько это безобидно для слонов", — говорит Юлия Седова, жительница Калининграда."Мы рассуждаем, что и слоны могут получить инфекцию. Это же залив. А залив — это вода, которая может цвести", — волнуется Галина Серых, жительница Калининграда.Против цирка, приехавшего на гастроли в самую западную область России в составе труппы Большого Варшавского цирка даже составили петицию."Это показуха. Даже из этого видео видно, что животные, подойдя к морю, индифферентны и что делать с водой не знают. Они только песочком себя посыпают, от этого слезы наворачиваются", — подчеркнула Серых.Но шоу должно продолжаться — цирк от запланированных выступлений не отказался.Хотя представление еще не началось, две 45-летние артистки — Дженни и Магда — уже на арене. С ними можно сделать фото и пообщаться. Пусть у них и солидный вес — в каждой по 5 тонн, они двигаются грациозно, то и дело срывают аплодисменты. А после каждого выступления их угощают чем-нибудь вкусным. Главное лакомство — бананы.Дженни и Магде нужно много гулять — поясняет дрессировщик. У обеих слоних польская прописка, но гастролируют в последние годы, в основном, в России."Понимают три языка? — Да, английский, польский, русский".В своем Instagram дрессировщик выложил видео гигантских купальщиц. В каких только реках и озерах по всей стране не ныряли подруги."Якобы слонов в море водить нельзя, так как там какая-то зараза, подавить детей могут. Таких законов нету, чтоб не выходить в общественные места с животными!" – возмущается Сергей Гулевич, дрессировщик индийских слонов.В Государственной думе настаивают на закрытии шапито и лицензировании стационарных цирков. Ситуацию с купанием слонов тоже считают небезобидной."Когда весь уход сводится к том, чтоб сходить искупаться на карьер, это нарушает все возможные санитарные нормы, это становится угрозой не только для животных, но и для людей. Представляете, вы гуляете с ребенком, а у вас там стадо слонов в Калининграде", — заявил Владимир Бурматов, председатель думского комитета по экологии.После такого шквала критики в цирке решили больше не водить животных купаться. Теперь слонихи гуляют в центре города, у Южного парка.