Только сейчас Федеральное бюро расследований США подтвердило, что 85 лет назад ликвидировало знаменитого гангстера 30-х годов прошлого века Джона Диллинджера. После его гибели появлялось множество слухов, что легендарному преступнику удалось спастись.

Только сейчас Федеральное бюро расследований США подтвердило, что 85 лет назад ликвидировало знаменитого гангстера 30-х годов прошлого века Джона Диллинджера. После его гибели появлялось множество слухов, что легендарному преступникуhttps://www.vesti.ru/doc.html?id=302278 удалось спастись.В июле текущего года двое родственников Диллинджера заявили, что хотят эксгумировать останки ликвидированного гангстера, поскольку считают, что агенты ФБР в ходе перестрелки застрелили не его, а кого-то другого, сообщает РИА Новости.В распространенном пресс-релизе чикагский офис ФБР напоминает, что смерть Диллинджера считают началом конца эпохи американских гангстеров. ФБР характеризует преступника как "печально известного, жестокого вора": в 1933-1934 годах Джон Диллинджер и члены его банды убили не менее 10 человек и ранили еще семерых. Бандиты специализировались на грабеже банков и полицейских арсеналов. Также они организовывали побеги своих сообщников из-под стражи.После ликвидации Джона Диллинджера 27 человек были осуждены за то, что укрывали его или помогали ему в совершении преступлений.