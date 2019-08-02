Шведский нападающий Джордан Ларссон продолжит карьеру в российской премьер-лиге, 22-летний форвард подписал соглашение с московским Спартаком, подробности которого не разглашаются.

Шведский нападающий Джордан Ларссон продолжит карьеру в российской премьер-лиге, 22-летний форвард подписал соглашение с московским "Спартаком", подробности которого не разглашаются.Джордан – сын экс-нападающего сборной Швеции Хенрика Ларссона, который также известен по выступлениям за "Фейеноорд", "Селтик", "Барселону" и "Манчестер Юнайтед".