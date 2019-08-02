Премьера спин-оффа популярного детского мультсериала Сказочный патруль под названием Хроники чудес состоится 2 августа. От оригинала ответвление будет отличаться, прежде всего, новой стилистикой. Мультфильм все также останется в 3D, однако его дополняют вставки анимированных комиксов.

Премьера спин-оффа популярного детского мультсериала "Сказочный патруль" под название "Хроники чудес" состоится 2 августа. От оригинала ответвление будет отличаться, прежде всего, новой стилистикой. Мультфильм все так же останется в 3D, однако его дополнят вставки анимированных комиксов.Как поясняют создатели, такой подход позволит расширить аудиторию сериала за счет зрителей постарше, так как 3D-анимация может уже не вызывать доверия у детей от 4 лет, а вот популярность анимированных комиксов растет с каждым годом.Впрочем, герои останутся все те же, что и в оригинальном сериале. Их истории расширят и дополнят, авторы объяснят мотивы многих их поступков."Наш премьерный мультсериал сделает вселенную "Сказочного патруля" еще более объемной и фактурной, фанаты узнают много нового об уже полюбившихся персонажах и волшебном мире. С другой стороны, благодаря стилистике моушн-комиксов мы привлечем новую аудиторию — более взрослую. Уверена, у нас получился по-настоящему семейный мультфильм, который дети будут смотреть вместе с родителями", — пояснила генеральный продюсер телеканала "МУЛЬТ" Татьяна Цыварева.Мультсериал создан студией "Паровоз" по заказу компании "Цифровое телевидение". Первую серию "Сказочного патруля. Хроники чудес" покажут в приложении "Мульт".